شكرا لقرائتكم خبر عن للمتقدمين لمسابقة المعلمين.. تعرف على 10 معلومات جديدة عن التعاقدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التعاقدات التى تتم فى الوزارة من أجل سد العجز فى المدارس والوزارة لم تعلن عن مسابقة للتعيينات.

”الخليج 365” يقدم فى 10 خطوات أبرز المعلومات عن المسابقة كما يلى:

1ـ البوابة المتخصصة فى قبول بيانات المتقدمين يطلق عليها" البوابة الإلكترونية لتسجيل بيانات المؤهلين للمدارس الحكومية والخاصة، والوزارة لم تعلن عن مسابقة تعيين وإنما سيتم الاستعانة بالبيانات المسجلة للتعاقدات.

2ـ البوابة تسجل بيانات وتحللها ثم تصدر قرار التكليف طوال العام والأعوام القادمة وطالما سجلت بياناتك والبوابة قبلت التسجيل خلال 10 أيّام أصبحت مؤهل للعمل بعد الانتهاء من الشهادات المهارية.

3ـ تطليفك بالعمل يتم سواء الآن فى الوقت الراهن أو خلال العام الحالى أو الأعوام القادمة حتى 2022.

4ـ البوابة مصممة للتواصل المباشر واتخاذ قرار القبول أو الرفض أو التعليق.

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5ـ سيتم مراجعة البيانات جيدا وفى حالة وجود خطأ تتصل البوابة بالشخص لاطلاعه على الخطأ لتداركه ومن ثم يصبح مؤهل لاستكمال مراحل التسجيل.

6ـ طالما سجل بياناته واجتاز كل المراحل المطلوبة للمرحلة الرابعة يصبح مؤهل ومرشح للعمل.

7ـ تطبق قواعد المفاضلة وفق الاحتياج، فمثلا لو أن إدارة تعليمية تحتاج إلى 50 معلما فى اللغة الإنجليزية سيتم اختيارهم من البوابة بناءا على البيانات المسجلة.

8ـ فى حالة عدم اختيار شخص للتعاقد معه فى الوقت الحالى ليس معناه ضياع الفرصة على المتقدم ولكن عند الاحتياج سوف يتم التواصل معه ولكن قد يكون بعد مرور شهور وفقا للاحتياجات.

9ـ التعاقدات التى تتم ليست معناه التعيين فى الحكومة، لأنه لا توجد وظائف فى الحكومة، والتعاقد سيكون وفق قانون العمل وفى إحدى المؤسسات الخاصة التابعة للوزارة وليس فى الوزارة.

10ـ المرتب سيكون شامل التأمينات ولن يقل عن الراتب السابق اعتماده فى المسابقة المؤقتة السابقة.