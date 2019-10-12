ننشر خريطة توزيع دوائر محكمة استئناف القاهرة ومقارها للعام الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية العام القضائى الجديد والذى كان مطلع الشهر الجارى ، بدأ العمل بالتوزيع الجديد للدوائر التابعة لمحكمة استئناف القاهرة، بعدما وافقت الجمعية العمومية للمحكمة برئاسة المستشا بدرى عبد الفتاح عليه ، حيث تم توزيع الدوائر وتوزيع العمل عليها، ووفقا للخريطة الجديدة للعام القضائى 2019 – 2020، فإن توزيع الدوائر جاء كالتالى: - الدوائر المدنية جنوب القاهرة ومقرها مبنى دار القضاء العالى - دوائر التعويضات جنوب القاهرة ومقرها مبنى دار القضاء العالى - دوائر العمال جنوب القاهرة ومقرها دار القضاء العالى - دوائر الإيجارات جنوب القاهرة ومقرها مبنى دار القضاء العالى - دوائر الايجارات جيزة ومقرها دار القضاء العالى - الدوائر التجارية جنوب القاهرة ومقرها دار القضاء العالى - دوائر طلبات رجال القضاء ومقرها دار القضاء العالى - دوائر الضرائب جنوب القاهرة ومقرها دار القضاء العالى - الدوائر المدنية شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية - دوائر العمال شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية - دوائر التعويضات شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية - الدوائر التجارية شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية - دوائر الإيجارات شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية - الدوائر المدنية جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان - دوائر الإيجارات جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان Advertisements - دوائر التجارى جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان - دوائر العمال جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان - دوائر التعويضات جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان - دوائر التعويضات أكتوبر ومقرها مأمورية استئناف السادس من أكتوبر - دوائر العمال أكتوبر ومقرها مأمورية استئناف السادس من أكتوبر - دوائر الإيجارات أكتوبر ومقرها مأمورية استئناف السادس من أكتوبر - دوائر شئون الأسرة القاهرة ومقرها مأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس - دوائر شئون الأسرة أكتوبر ومقرها مأمورية استئناف السادس من أكتوبر - دوائر شئون الأسرة جيزة ومقرها دار القضاء العالى - الدوائر الجنائية جنوب القاهرة ومقرها مأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس - الدوائر الجنائية شمال القاهرة ومقرها مأمورية شمال القاهرة بالعباسية - الدوائر الجنائية شمال القاهرة ومقرها محكمة عابدين - الدوائر الجنائية جيزة ومقرها محكمة السادس من أكتوبر - الدوائر الجنائية جيزة ومقرها محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية زينهم - الدوائر الجنائية جيزة ومقرها قوات الأمن بالكيلو (10.5) - الدوائر الجنائية إرهاب ومقرها مأمورية استئناف القاهرة ( طرة) وأكاديمية الشرطة بالتجمع - دوائر نقض الجنح ومقرها دار القضاء العالى

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