سامح شكرى: مصر فى طليعة دعم كل جهد عربى لمواجهة العدوان التركى على سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامح شكرى وزير الخارجية المصرى، على ضرورة تحمل تركيا المسؤولية كاملة عن أى نتيجة لاعتدائها السافر على الأراضى السورية، مناشدا المجتمع الدولى أن يتحمل مسؤولياته عن هذا العدوان.
وأضاف سامح شكرى، خلال كلمته فى اجتماع وزراء الخارجية العرب للرد على العدوان التركى على شمال سوريا، أن من حق جميع السوريبن الدفاع عن أنفسهم من هذا العدوان السافر الذى يتنافى مع كل القوانين الدولية، مشددا على أن مصر ستكون فى طليعة دعم كل جهد عربى لمواجهة هذا العدوان ومحاسبة مرتكبيه.
وشدد وزير الخارجية، على أن وقف هذا العدوان التركى على سوريا يعد شرطا دوليا لبدء فورى لمفاوضات التسوية السياسية للأزمة السورية برعاية الامم المتحدة، مشيرا إلى أن العدوان التركي على سوريا هو احتلال غير مقبول لبلد عربي شقيق.
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