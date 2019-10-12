شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار 523 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة" ، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها منطقة الجامعات بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة. Advertisements كما أصدر الرئيس القرار رقم 524 لسنة 2019 بنقل طارق عبد الفتاح محمد سراج، من وظيفة سكرتير أول بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية، إلى وظيفة معادلة بديوان عام وزارة التنمية المحلية. نشر القراران بالجريدة الرسمية.

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