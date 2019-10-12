القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات "التوك توك" بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بحوزتهم أسلحة نارية. ورد بلاغ لمركز شرطة أخميم بسوهاج من سائق "توك توك" مقيم ببندر أخميم بدائرة المركز مصابًا "جروح رضية بفروة الرأس"، قيام ثلاث أشخاص مجهولين بسرقة مركبة "التوك توك"، وقيادته بالإكراه تحت تهديد السلاح. Advertisements وعقب جمع المعلومات توصلت جهود إدارة البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 من العناصر الإجرامية، وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة اثنين منهم "بندقية آلية - فرد روسي محلي الصنع – 14 طلقة مختلفة الأعيرة". وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مركبة "التوك توك"، وأضافوا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، تخصص في السرقة بالإكراه، وأن الأسلحة النارية المضبوطة؛ لاستخدامها في أغراض السرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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