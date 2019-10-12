قيمتها 2 مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصل قطاع أمن المنافذ حملاته لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 6 قضايا تهريب "ملابس أجنبية الصنع– أجهزة رياضية وإطارات كاوتش- قطع غيار هواتف محمولة- أحذية كاملة الصنع- شرائط حرير- أدوات منزلية- مستلزمات طبية) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا "2 مليون وأربعمائة وستة آلاف وستمائة وسبعة وأربعون جنيهاً".

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وأثمرت الحملات عن ضبط قضية تهريب بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة بالجنيه المصري (أربعة وعشرون ألف جنيه)، وضبط 2 قضية مواد مخدرة ضبط خلالها 2335 قرصا مخدرا- 52 عبوة قطرة مخدرة، وضبط 59 قضية "مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات السائقين، مخالفات العاملين، مخالفات مسطح مائي، تزوير ، انتحال صفة"، وضبط 1031 مخالفة مرورية متنوعة ، وتنفيذ الأحكام 288 حكما قضائيا متنوعا.

وضُبط خلال الحملات 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.