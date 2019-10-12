ضبط مصنع "معسل" بدون ترخيص بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، مصنعا للأدخنة بدون ترخيص يحتوي على كمية كبيرة من المنتج النهائي ومواد التصنيع. كانت إدارة مباحث التموين بالقاهرة تمكنت من ضبط (مسئول عن مصنع معسل كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته على كميات كبيرة من المعسل مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المصنع على (9 طن تبغ ناعم “دخان”- 6,840 طن معسل مخلوط بالعسل- 7,500 طن عسل أسود – 3 طن دخان خام نصف تصنيع -720 كيلو دخان أجنبي الصنع- 560 عبوة معسل- 2,250 طن ملح ليمون- 1 طن جلسرين- 96 لتر كحول- 20 تنك فارغ ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها. بمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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