ضبط "رشاش جرينوف" و18 بندقية آلية بحملات أمنية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصل قطاع الأمن العام بالمحافظات حملاته، لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 218 قطعة سلاح ناري بحوزة 195 متهم شملت "رشاش جرينوف، 18 بندقية آلية، 41 بندقية خرطوش، بندقية رصاص، 21 طبنجة، 136 فردا محليا، 25 خزينة متنوعة، 322 طلقة مختلفة الأعيرة، 266 قطعة سلاح أبيض"، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء.

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ونفذت الحملات 82 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت 291 قضية مخدرات بحوزة 310 متهم، ضُبط خلالها 109 كيلو مخدرات، ضبط 26 متهم كونوا 7 تشكيلات عصابية ارتكبوا 34 حادثا متنوعا، 64 متهما هاربا من سجون، 26 متهما بالبلطجة، 299 دراجة نارية مخالفة، 29 ألف مخالفة مرورية، 82 قضية بيئة، 25 قضية مصنفات".

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط "سيارتين، 5 دراجات نارية"، وفحص 163 سائق سيارة بالطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم للمخدرات، تبين إيجابية 18 منهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.