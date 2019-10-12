بعد سرقة مهندس بالدقهلية.. "هاكرز" بطاقات الدفع الإلكتروني في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث الأموال العامة بالدقهلية من ضبط شخص استولى على بطاقة الدفع الإلكتروني من مهندس زراعي على المعاش عن طريق القراصنة الإلكترونية والنصب واستخدمها في شراء منتجات من على صفحات الإنترنت.

فقد تبلغ لفرع الإدارة بشرق الدلتا من" مهندس زراعي بالمعاش - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية" بفقد كارت الدفع الإلكتروني الخاص به وعقب ذلك ورد له رسائل من خدمة العملاء بالبنك تفيد خصم مبلغ مالي قدر 5.608 خمسة ألاف وستمائة وثمانية جنية مصري من حسابه الشخصي طرف البنك والخاص ببطاقة الائتمان المفقودة.

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أكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام أحد الأشخاص بعمل عدة عمليات شراء من أحد مواقع التسوق الإلكتروني مستخدمًا البطاقة الخاصة بالشاكي وبالتنسيق مع إدارة شركة التسوق الإلكتروني أمكن تحديد شخص القائم بتلك العمليات وتبين أنه" حاصل على بكالوريوس علوم - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية " كما أضافت التحريات قيام المذكور باستخدام برامج القرصنة الإلكترونية واختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والاستيلاء على البريد الإلكتروني لمستخدميها وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء عن طريق تلك الرسائل الخادعة على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لبعض العملاء والضحايا وهو ما يعرف بأسلوب التصيد " PHISHING " واستخدامها عقب ذلك في شراء منتجات وبضائع من المواقع الإلكترونية لشركات التسوق الإلكتروني بالخارج وشحنها للبلاد واستلامها من خلال شركة التسوق الإلكتروني وخصم قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على الشحنات من ذات الحسابات المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بأمن الدقهلية تم ضبطه وبحوزته "جهاز لاب توب، جهاز تابلت" بفحصهما فنيًا تبين أنهما محملًا بتطبيق بريد إلكتروني وبيان بالعمليات التي تمت على الحساب البنكي الخاص بالشاكي بقية المبلغ بعالية وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه وقرر بتحصله على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشاكي من خلال إعلان على أحد مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " المنشور به صورة لتلك البطاقة المفقودة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.