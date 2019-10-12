تحت التهديد.. مندوب دعاية طبية يسطو على صيدلية بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن الشرقية في ضبط مرتكب واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل صيدلية.

تفاصيل الواقعة بدأت ببلاغ تلقاه مركز شرطة بلبيس بالشرقية من صيدلانية ووالدتها مُقيمتين بناحية شبرا النخلة بدائرة المركز، أنه أثناء تواجدهما بالصيدلية الخاصة بها بذات الناحية، فوجئا بشخص مجهول يدخل عليها بسلاح ناري "فرد خرطوش"، واستولى على مبلغ 30 ألف جنيه من داخل الصيدلية وفر هاربًا.

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توصلت التحريات إلى تحديد هوية مُرتكب الواقعة مندوب دعاية طبية، 28 سنة، مُقيم بعزبة سعيد بناحية شبرا النخلة دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بسابقة تردده على الصيدلية؛ لتوزيع الأدوية وعلمه بوجود مبالغ مالية بها، فعقد العزم على سرقتها، وفي سبيل تنفيذ ذلك توجه للصيدلية بسيارته وبحوزته السلاح المستخدم، وقام بترك السيارة على مقربة من الصيدلية واستغل خلو الطريق من المارة، وقام بدخول الصيدلية وارتكاب الواقعة وفر هاربًا، وأرشد عن المبلغ المستولى عليه والسلاح والسيارة المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.