ضبط عامل لقيامه بالنصب على المواطنين بزعم تعيينهم بوظائف حكومية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عامل بسوهاج لقيامه بالنصب على المواطنين بزعم تعيينهم بوظائف حكومية.

وتبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من مواطنين – مقيمان بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج، بقيام أحد الأشخاص بالحصول منهما على مبالغ مالية مقابل تعيين ذويهم في وظائف بإحدى الجهات الحكومية.

وأكدت تحريات الفرع صحة الواقعة وأسفرت عن قيام عامل زراعي -مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال استغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين راغبي التعيين في الوظائف الحكومية والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 295 ألف جنيه، مقابل تعيين ذويهم في وظائف حكومية، إلا أنه لم يف بما وعد به وامتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأضافت التحريات حصول المتحر عنه على مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على فرص العمل أو استرداد أموالهم تم استدعاء المتحر عنه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.