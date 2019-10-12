ضبط المتهمين بخطف سائق وإجباره على توقيع إيصالات بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الإسكندرية، من ضبط المتهمين بخطف سائق والتعدي عليه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة لخلافات مالية وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر.

ورد بلاغ لأجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، من ربة منزل - مُقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وتفيد بغياب شقيقها "سائق، 29 سنة، مُقيم بدائرة القسم، ويعمل على سيارة أجرة ميكروباص ملك عامل عن مسكنه منذ يوم 7 الجاري.

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وبتشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "مالك السيارة الميكروباص، عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، واحتجازهم المجني عليه بأحد المنازل المهجورة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وتحرير المُختطف بمكان احتجازه وتبين أنه موثوق اليدين وبه إصابات عبارة عن (كدمات بالوجه وحروق بالذراعين) وبسؤاله قرر قيام المتهمين باقتياده عنوه واحتجازه بمكان الضبط والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته وإطفاء أعقاب السجائر بذراعيه وإجباره على توقيع ( عدد 29 إيصال أمانة "خالي البيانات") وذلك لقيامه بإبلاغ مالك السيارة بفقده السيارة عقب قيامه بتركها بأحد الشوارع بدائرة القسم ولا يتذكر مكانها، وبمواجهة المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المجنى عليه واعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب، وأرشدوا عن الإيصالات، وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل عن ضبط السيارة المُشار إليها بدائرة القسم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .