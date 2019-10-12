لمدة شهر.. بدء تسجيل أسماء شركات السياحة على بوابة العمرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تبدأ شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج والعمرة المصرية والسعودية، غدا الأحد ولمدة شهر، في تسجيل بياناتها على البوابة الإلكترونية للعمرة، وتوثيق عقود العمل للموسم الجديد.

ويجرى من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة، الحصول على تأشيرات العمرة وحضور الفعاليات والمهرجانات الثقافية والسياحية المختلفة والتي تقام على أراضي المملكة العربية السعودية.

وقالت غرفة شركات السياحة، إن بوابة العمرة هي المنصة الوحيدة الشرعية التي تنظم رحلات عمرة تحت رقابة وزارة السياحة والغرف السياحية، على أن تقوم الغرفة بتنظيم تدريب للعاملين بالشركات السياحية على كيفية التعامل مع بوابة العمرة المصرية الإلكترونية في غضون أسبوع.

وأدرجت غرفة شركات السياحة، تأشيرات "الفعاليات والمهرجانات والسياحة" لبوابة العمرة حيث سيتم إصدار باركود تنظيمي خاص بها من خلال البوابة والتي ستبدأ عملها خلال الأيام المقبلة.

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من جانبه، قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن كافة الرحلات التي ستنظم تحت مظلة بوابة العمرة المصرية، تضم تأشيرات "العمرة والزيارة والسياحة والفعاليات والمهرجانات" بهدف تفعيل دور الدولة ممثلًا في وزارة السياحة وشركات السياحة.

وأوضح "السيسي" في تصريحات لمصراوي، أن سفر المصريين للخارج سيخضع تحت مظلة القنوات المشروعة من الدولة، على أن تحجز شركات السياحة "فنادق وتذاكر الطيران للمتوجهين إلى السعودية لحضور مختلف الفعاليات السياحية والترفيهية التي تنظمها المملكة على مدار العام، مؤكدا أن أي نوع من السفر للمصريين بغرض العمرة والزيارة سيخضع تحت مظلة بوابة العمرة ما عدا تأشيرات "العمل والزيارة العائلية (الدعوات الخاصة)".

ويرجع الهدف الرئيسي من إنشاء بوابة العمرة، هو تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين المصريين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم في الداخل والخارج.

ومن المقرر أن ينطلق موسم العمرة، منتصف شهر نوفمبر القادم، وذلك بعد انتهاء التجهيزات الفنية لبوابة العمرة المصرية، وانتهاء ربطها مع باقي الوزارات والجهات الحكومية ومنافذ الخروج.​