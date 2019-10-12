"البيئة": دورة تدريبية لرفع الوعي البيئي لطلاب المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقدت وزارة البيئة، دورة تدريبية لتأهيل المدربين على رفع الوعي البيئي لدى طلاب المدارس

وذلك

في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، برفع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع المصري خاصة رفع مستوى الوعي بين طلاب المدارس لتعديل السلوكيات تجاه التعامل مع الموارد الطبيعية.

وأعلنت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، تنظيم مشروع بناء القدرات -المرحلة الثالثة- دورة تدريبية لعدد من المدربين بعنوان (الاتفاقيات الدولية.. الهدف والرسالة)، في إطار التعاون بين وزارتي البيئة والتربية والتعليم.

وتأتي هذه الدورة في إطار تحقيق الأولويات الوطنية والالتزامات الدولية المرتبطة بالاتفاقيات البيئية وتسعى إلى بناء كوادر ملمة بكافة المفاهيم والقضايا البيئية الدولية والقومية وانعكاساتها على حياة البشر وتدريبهم على الرسائل التي يجب توجيهها لطلبة المدارس لبناء شخصية ذات إدراك ووعي بما حولها من موارد طبيعية قومية ونظم ترشيد الاستهلاك لتلك الموارد بما يضمن استدامتها.

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وتم خلال التدريب، التعريف بالتنوع البيولوجي في مصر وتأثير كل من التغيرات المناخية وظاهرة التصحر على هذا التنوع ومدى تأثيره على أنشطة الإنسان في الزراعة والصناعة والسياحة والصيد والإنتاج الحيواني والتوسع العمراني.

كما تناولت الدورة، التي شارك فيها حوالي 13 مدربًا، أسباب وآثار التغيرات المناخية وتم تزويد المتدربين بالمواد العلمية المساعدة والأفلام التعليمية التي تتناسب مع مستوى فهم الطلاب.

وفي نهاية التدريب، تم استعراض الأنشطة المقترح تنفيذها من خلال المتدربين بعدد من المدارس الحكومية والتي سيتم متابعتها من خلال مراحل المشروع في إطار تحقيق أهداف المشروع بتعزيز مشاركة المجتمع في تحقيق الأهداف البيئية.