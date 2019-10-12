القوى العاملة: مصرية تحصل على 45 ألف جنيه معاش متأخر باليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا-اليونان، في عودة معاش مواطنة مصرية تأخر تحويلة للقاهرة لمدة 7 أشهر، بإجمالي 2543 يورو، أي ما يوازي 45 ألف جنيه مصري تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالي، ببحث أسباب تأخر صرف معاش المواطنة المصرية "أمال. ر"، الذي توقف منذ مارس الماضي.

وقام المستشار العمالي باليونان أشرف فؤاد، بعقد عدة اجتماعات مع إدارة المعاشات اليونانية لمدة ثلاث أشهر متتالية لحثهم على تحويل المعاش الخاص بالمواطنة، والذى كان متوقفاً منذ 7 أشهر، وأرجع ذلك بسبب التغيير الذى جري في الحكومة اليونانية، مما أدى لتغيير بعض من الموظفين بالجهات الحكومية، وتطلب ذلك بعض الوقت لمعرفة ظروف حالات المعاشات ومراجعة الأوراق الخاصة بهم والاستفسار عن كل شخص، ليس للمصريين فقط إنما كل الجنسيات التي يتم تحويل معاشاتهم لبلدانهم، بل لكل أصحاب المعاشات في اليونان.

وتابع المستشار العمالي إرسال معاش المواطنة "أمال. ر" بإجمالي مبلغ 2543 يورو، أي ما يوازي 45 ألف جنيه مصري تقريبا، وتم استلام رسالة من المواطنة المذكورة تفيد تحويل المبلغ. ‏​