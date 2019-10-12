لأول مرة.. مصر تستضيف الاحتفالية العاشرة بيوم الغذاء الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

تستضيف مصر مؤتمر الاحتفال العاشر بيوم الغذاء الأفريقي يومي 29 و30 أكتوبر الجاري، حيث اختار الاتحاد الأفريقي القاهرة لتنظيم الاحتفالية هذا العام، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الدكتورعزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن المؤتمر يأتي في إطار جهود مصر لتنمية القارة الإفريقية ورئاستها للاتحاد الأفريقي، حيث يقام المؤتمر تحت عنوان "القضاء على الجوع في القارة الأفريقية والاستفادة من التقنيات الحديثة في الزراعة لتحسين نظم الغذاء".

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وأضاف في بيان اليوم السبت، أنه تم دعوة وزراء الزراعة، وخبراء الغذاء من حوالي 55 دولة أفريقية سوف يناقشون الفرص والمبادرات لزيادة الاستفادة من العلوم في مجال الزراعة، كما سيتم مناقشة السياسات العامة في مجال التغذية ودعم الغذاء.

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء سيفتتح المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في مصر وأنه خلال الأعوام الماضية، ناقش موضوعات مهمة في مجال الزراعة حول ندرة المياه وأساليب الري الحديث والاستثمار الزراعي في القارة السمراء.

وتابع :"المؤتمر سيتيح فرصة أمام المسئولين والخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين الزراعيين لمناقشة قضايا الغذاء والتنمية والاستثمار الزراعي وحسن استغلال القارة الإفريقية لمواردها الطبيعية".