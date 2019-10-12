قرار جمهوري بنقل سكرتير دبلوماسي من "الخارجية" إلى "التنمية المحلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي: نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، قرار رئيس الجمهورية، رقم 524 لعام 2019، بشأن نقل طارق عبدالفتاح محمد سراج، من وظيفة سكرتير أول بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية، إلى وظيفة معادلة بديوان عام وزارة التنمية المحلية. وجاء نص القرار كالتالي:

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