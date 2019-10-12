مصر | ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة بالإكراه في الشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة بالإكراه في الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة سرقة سيارة من قائدها بالإكراه بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية وبحوزتهم بندقية خرطوش.

فقد تبلغ لقسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية من (مدرس - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) بقيام ثلاث مجهولون يستقلون سيارة ملاكى بإعتراضه حال قيادته سيارته الملاكى بشارع سعد زغلول دائرة القسم والإستيلاء منه على سيارته عقب تهديده بسلاح نارى كان بحوزة أحدهم وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (عدد 3 عاطلين – أحدهما مسجل شقى خطر – ومقيمين جميعًا بمدينة الزقازيق).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمحال إقامتهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم وبحوزة الشقى خطر (بندقية خرطوش وعدد 5 طلقات خرطوش من ذات العيار)، وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة وقرروا بسابقة إتفاقهم على سرقة إحدى السيارات من قائدها كرهًا عنه بقصد التصرف فيها بالبيع وقيامهم فى سبيل ذلك بإعداد السلاح النارى والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بإستئجارها من ( موظف - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير )، وتم بإرشادهم ضبطها طرف مالكها المذكور.. وأضاف المتهمين بقيامهم بتاريخ الواقعة بإعتراض سيارة المجنى عليه وإستيقافه وسرقتها كرهًا عنه والهرب والتصرف فيها بالبيع لعميلهم سيئ النية (مالك محل قطع غيار سيارات - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق ) نظير مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه، وبإستهداف الأخير أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بما جاء بإعترافات المتهمين وقرر بقيامه بشراء السيارة نظير المبلغ المُشار إليه رغم علمه بكونها من متحصلات واقعة سرقة، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بقطعة أرض زراعية بناحية كفر أباظة بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وقرر المتهمين بقيامهم بإنفاق المبلغ المالى حصيلة بيع السيارة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.