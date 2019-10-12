مصر | ضبط مرتكب واقعة مقتل عاطل بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكب واقعة مقتل عاطل بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة العثور على جثة (عاطل - سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات، سلاح أبيض") داخل الشقة سكنه بعقار بدائرة قسم شرطة الطالبية (مُقيم بها بمفرده) مصاب بكسر بالفك وكدمات بالوجه والرقبة، وتبين أن باب الشقة مفتوح وسلامة جميع منافذها وما قرره (حاصل على دبلوم - مقيم بذات العقار) بمشاهدته للمتوفى أثناء صعوده للشقة وتبدو عليه علامات التعب.

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة (كهربائى - سبق إتهامه فى قضيتى " إستعمال قوة وخطف أنثى، سلاح نارى" - مُقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة وقرر بوجود خلاف مالى بينه وبين المجنى عليه وتقابله معه بتاريخ الواقعة بمبنى مهجور كائن بطريق المريوطية حيث حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة فتعدى خلالها عليه بالضرب بإستخدام عصا خشبية (تم ضبطها بمكان الواقعة) فأُصيب المجنى عليه بحالة إعياء فقام بإصطحابه بمركبة توك توك إلى مسكنه وساعده فى الصعود لشقته وتركه وهرب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

