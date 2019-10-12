مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصصا في سرقة الدراجات النارية بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي تخصصا في سرقة الدراجات النارية بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرى تشكيل عصابى تخصصا فى سرقة الدراجات النارية. فقد تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته بمديرية أمن سوهاج من ضبط تشكيلًا عصابيًا تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية عن طريق المغافلة ضم إثنين من العناصر الإجرامية.. وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وبحوزتهما عدد ( 4) دراجات نارية مبلغ بسرقتها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة بضرورة التواجد الأمنى المُكثف وبث الطمأنينة بين المواطنين.

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