مصر | خلال 24 ساعة.. تعرف على جهود أمن المنافذ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. تعرف على جهود أمن المنافذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (6) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع– أجهزة رياضية وإطارات كاوتش- قطع غيار هواتف محمولة- أحذية كاملة الصنع- شرائط حرير- أدوات منزلية- مستلزمات طبية) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (2،406،647– مليونى وأربعمائة وست ألاف، وستمائة وسبعة وأربعون جنيهًا ).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (1) قضية تهريب بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة بالجنيه المصرى (24000 أربعة وعشرون ألف جنيهًا).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (2) قضية مواد مخدرة.. ضبط خلالها (2335 قرص مخدر- 52 عبوة قطرة مخدرة).

Advertisements

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (59) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات السائقين، مخالفات العاملين، مخالفات مسطح مائى، تزوير، إنتحال صفة).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1031) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (288) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط (4) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.