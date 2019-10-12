مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بسوهاج تخصص فى سرقة الدراجات النارية بحوزتهم قطعتى سلاح ناري.

تبلغ لمركز شرطة أخميم بسوهاج من (سائق "توك توك" مقيم ببندر أخميم بدائرة المركز) مصابًا "جروح رضية بفروة الرأس " بقيام ثلاث أشخاص (مجهولين) بسرقة مركبة "التوك توك" قيادته بالإكراه تحت تهديد السلاح.

عقب جمع المعلومات توصلت جهود إدارة البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 من العناصر الإجرامية).. بتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة إثنين منهم (بندقية آلية - فرد روسى محلى الصنع – 14 طلقة مختلفة الأعيرة).

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن مركبة "التوك توك" وأضافوا بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى السرقة بالإكراه وأن الأسلحة النارية المضبوطة لإستخدامها فى السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

