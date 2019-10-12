مصر | ضبط مسئول مصنع "معسل" بدون ترخيص بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مسئول مصنع "معسل" بدون ترخيص بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع أدخنة "معسل" بدون ترخيص يحتوى على كمية كبيرة من المنتج النهائى ومواد التصنيع.

فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بناءًا على معلومات وتحريات سابقة.. من ضبط (مسئول عن مصنع معسل كائن بدائرة قسم شرطة المرج).. لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته على كميات كبيرة من المعسل مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بداخل المصنع على (9 طن تبغ ناعم "دخان"- 6،840 طن معسل مخلوط بالعسل- 7،500 طن عسل أسود - 3 طن دخان خام نصف تصنيع -720 كيلو دخان أجنبى الصنع- 560 عبوة معسل- 2،250 طن ملح ليمون- 1 طن جلسرين- 96 لتر كحول- 20 تنك فارغ ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.