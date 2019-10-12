مصر | ضبط شخصين تخصصوا في سرقة "ماكينات الخياطة" من داخل مصنع ملابس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين تخصصوا في سرقة "ماكينات الخياطة" من داخل مصنع ملابس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيام أحدهما بإرتكاب واقعة سرقة أدوات تصنيع من داخل مصنع ملابس وقيام الآخر بتصريفها.

وردت معلومات لمباحث قسم شرطة 15 مايو مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض مقص كهربائى خاص بتصنيع الملابس للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

بالإنتقال والفحص تم ضبط (ترزى- سن 38، مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته مقص كهربائى "مجهول المصدر".. بمواجهته أقر بتحصله على المقص المضبوط من (عامل سابق بأحد المصانع بدائرة القسم، سبق إتهامه فى قضية "ضرب") بقصد التصرف فيه بالبيع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه واقعة سرقة 3 مقص كهربائى بأسلوب "التسلق" من داخل المصنع محل عمله السابق، تم بإرشاده بمسكنه ضبط 2 مقص كهربائى "المستولى عليهما".

بإستدعاء مسئولى الأمن بالمصنع تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة وقرر بعدم إكتشافه واقعة السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.