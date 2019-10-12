مصر | ضبط مرتكب واقعة سرقة 30 ألف جنيه من داخل صيدلية بالشرقية

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل صيدلية بالشرقية وإعادة المسروقات.

تبلغ لمركز شرطة بلبيس بالشرقية من صيدلانية ووالدتها مُقيمتان بناحية شبرا النخلة بدائرة المركز.. أنه أثناء تواجدهما بالصيدلية ملك الأولى والكائنة بذات الناحية فوجئا بدخول شخص مجهول وقام بتهديدهما بسلاح نارى "فرد خرطوش" وإستولى على مبلغ 30 ألف جنيه من داخل الصيدلية وفر هاربًا.

بالفحص والتحرى تم تحديد مرتكب الواقعة (مندوب دعاية طبية - سن 28، مُقيم عزبة سعيد بناحية شبرا النخلة دائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر بسابقة تردده على الصيدلية لتوزيع الأدوية وعلمه بوجود مبالغ مالية بها فعقد العزم على سرقتها وفى سبيل تنفيذ ذلك توجه للصيدلية بسيارته وبحوزته السلاح المستخدم وقام بترك السيارة على مقربه من الصيدلية واستغل خلو الطريق من المارة وقام بدخول الصيدلية وإرتكاب الواقعة وفر هاربًا، وأرشد عن (المبلغ المستولى عليه - السلاح والسيارة المستخدمان فى إرتكاب الواقعة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.