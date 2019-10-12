مصر | تعرف على جهود الأدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة

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كما تم ضبط (6) قضايا (4 مصانع- مخزن- شركة للأسمدة الزراعية) بإجمالى مضبوطات بلغت (1038،530 طن من الأسمدة والمبيدات الزراعية) لكونها (مغشوشة- مقلدة- بدون ترخيص- منتهية الصلاحية- بدون تسجيل- مجهولة المصدر). كما تم ضبط (6) قضايا (4 مصانع- مخزن- شركة للأسمدة الزراعية) بإجمالى مضبوطات بلغت (1038،530 طن من الأسمدة والمبيدات الزراعية) لكونها (مغشوشة- مقلدة- بدون ترخيص- منتهية الصلاحية- بدون تسجيل- مجهولة المصدر). وفي مجال حماية البيئة والصحة العامة تم ضبط (7) منشآت صناعية مختلفة الأنشطة بمخالفات ("سجل المواد والمخلفات الخطرة – تأمين للمنشأة ضد مخاطر الحرائق –مهمات الوقاية للعاملين - سجل الحالة البيئية" وعدم التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والسائلة- مزاولة النشاط بدون ترخيص)، وكذلك تم ضبط (46) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.

أسفرت جهود حملات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ففي مجال ضبط المواد الغذائية المغشوشة والمقلدة، تم ضبط (مصنع لإنتاج المواد الغذائية) بإجمالى مضبوطات بلغت (977 طن من منتجات الحاصلات الزراعية "زيتون مخلل") بمخالفات (بدون ترخيص- غير صالحة للإستهلاك الآدمى- إحتوائها على حشرات).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

