مصر | إحالة تاجر مخدرات بدار السلام للجنايات

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أمرت النيابة العامة إحالة تاجر مخدرات الى محكمة الجنايات للمحاكمة فى منطقة دار السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات للمقدم وسام عطية رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، مفادها اتجار "محمود.ع" عاطل، في المواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وأضافت التحقيقات أنه بعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم،وبتفتيشه عثر بحوزته على 85 كيس بداخلها كمية من الشادو المخدر وزنت 850 جرامًا، مبلغ مالي 235 جنيهًا، وهاتف محمول.

وبمواجهة بالمضبوطات عترف بحيازتها بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.