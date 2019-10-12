مصر | قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل 20 متهما وتجديد حبسهم 45 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل 20 متهما وتجديد حبسهم 45 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل 20 متهما فى اتهامهم مع آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف، وقررت تجديد حبسهم لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 488 لسنة 2019.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عدى تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة للتظاهر، والتحريض على العنف ضد الدولة ومؤسساتها، وترويج الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة.