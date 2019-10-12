مصر | ضبط صاحب مخزن مواد بترولية بدون ترخيص بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط صاحب مخزن مواد بترولية بدون ترخيص بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مخزن مواد بترولية بالقاهرة بدون ترخيص يحتوى على 2200 لتر من السولار.

تمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بالقاهرة من ضبط (صاحب مخزن كائن بدائرة قسم شرطة المرج).. لقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية "السولار المدعم" داخل براميل لإعادة بيعها مره أخرى بقصد التصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على كمية من السولار بلغت ( 2200 لتر سولار).

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.