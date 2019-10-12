مصر | ضبط صاحب مخزن مستحضرات طبية غير صالحة بالقاهرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مخزن مستحضرات طبية غير صالحة تؤثر على الصحة العامة للمواطنين ومحظور تداولها ومهربة جمركيا.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث الأحداث بالقاهرة (مالك مخزن كائن بدائرة قسم شرطة المعادى ).. بإدارة المخزن بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من أدوية العظام والمكملات الغذائية وكذا الحقن المؤثرة على الصحة العامة والتى تسبب الموت المفاجئ "أفدرين" المستوردة والمهربة جمركيًا داخل المخزن ملكه المشار إليه بقصد الإتجار وبيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم ضبطه.. وعثر بداخل المخزن على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير المسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانـون عبارة عن (19 ألف قرص مكمل غذائى- حقن مؤثرة على الصحة العامة وتسبب الموت المفاجئ "إفدرين" بإجمالى 3600 حقنة- أدوية عظام بإجمالى 2300 قرص- مرهم مخدر موضعى بإجمالى 1400 عبوة).

بمواجهته إعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وتخزين تلك المضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.