مصر | استمرار حبس مسجل بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة في بولاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس مسجل بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة في بولاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح جنوب القاهرة، تجديد حبس مسجل خطر 15 يوم على ذمة التحقيقات بتهمة انتحال صفة رجل شرطة وسرقة طالب فى منطقة بولاق ابو العلا.

وكما وجهت النيابة للمتهم تهمتي السرقة وتهمة انتحال صفة ضابط الشرطة.

وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة بولاق أبو العلا تفيد أنه أثناء تأمين فندق الفيرمونت سمعوا صوت استغاثة أحد الأشخاص بهم باستبيان الأمر تم التقابل مع "أحمد. ح"، 20 سنة، طالب وقرر بأنه حال سيره بشارع كورنيش النيل أمام الفندق المشار إليه فوجئ بأحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" قام باستيقافه منتحلًا صفة ضابط شرطة والاستيلاء منهم على مبلغ مالي 650 جنيها، وهاتف محمول ولاذ بالفرار.

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وعلى الفور بتتبع خط سير هروب المتهم أمكن ضبطه وتبين أنه يدعى "عبدالرازق. س"، 37 سنة، عاطل وبتفتيشه عثر بحوزته على المسروقات المستولي عليها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة بسؤال المجني عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة بأسلوب "انتحال صفة رجل شرطة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت فى وقت سابق بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات وتم التجديد.