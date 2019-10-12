مصر | التفاصيل الكاملة للعثور على جثة تاجر مخدرات داخل شقته بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة للعثور على جثة تاجر مخدرات داخل شقته بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل واقعة العثور على تاجر مخدرات داخل شقته بمنطقة الطالبية، غرب محافظة الجيزة.

كان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، مفاده بالعثور على جثة عاطل، سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات، سلاح أبيض"، داخل الشقة سكنه بعقار بدائرة قسم شرطة الطالبية (مُقيم بها بمفرده) مصاب بكسر بالفك وكدمات بالوجه والرقبة، وتبين أن باب الشقة مفتوح وسلامة جميع منافذها وما قرره حاصل على دبلوم، مقيم بذات العقار، بمشاهدته للمتوفى أثناء صعوده للشقة وتبدو عليه علامات التعب.

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وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة كهربائي، سبق إتهامه فى قضيتى " إستعمال قوة وخطف أنثى، سلاح نارى" مُقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة وقرر بوجود خلاف مالي بينه وبين المجنى عليه وتقابله معه بتاريخ الواقعة بمبنى مهجور كائن بطريق المريوطية حيث حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة فتعدى خلالها عليه بالضرب بإستخدام عصا خشبية (تم ضبطها بمكان الواقعة) فأُصيب المجنى عليه بحالة إعياء فقام بإصطحابه بمركبة توك توك إلى مسكنه وساعده فى الصعود لشقته وتركه وهرب.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.