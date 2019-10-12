مصر | تجديد حبس حداد بحوزته سلاح ناري في حلوان

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس حداد 15 يوم على ذمة التحقيقات عثر بحوزته على طبنجة بها 4 طلقات من ذات العيار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ضبط حداد مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، سبق اتهامه في قضية "شروع في قتل" حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم وبتفتيشه عثر بحوزته على طبنجة 4 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التي أمرت بما تقدم.