مصر | بـ' نصف كيلو هيروين'.. القبض على تاجري مخدرات بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ' نصف كيلو هيروين'.. القبض على تاجري مخدرات بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في القبض على تاجر مخدرات بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وبحوزته كمية من الهيروين، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد ربيع رئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة مفادها قيام كلا من محمد. ج. م، 29 سنة، عاطل، إسلام. ع.ا، 32 سنة، عاطل، سبق إتهامه في 3 قضايا ضرب أفضى إلى موت، إتجار مخدرات، شروع في قتل أخرهم (ضرب أفضى إلى موت )، بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، أعدت القوات برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، مأمورية لضبطهما، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 493 لفافة ورقية تحوى مسحوق الهيروين المخدر وزنت 490 جرام، فرد خرطوش محلى الصنع، 2 طلقة من ذات العيار، 2 هاتف محمول، مبلغ 3450 جنية، وتم التحفظ على المضبوطات واقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.