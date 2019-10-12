مصر | قاضي "الأهرامات الثلاثة": المتهمون ابتغوا ضرب السياحة لخدمة الإخوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قاضي "الأهرامات الثلاثة": المتهمون ابتغوا ضرب السياحة لخدمة الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار ناجي شحاتة رئيس الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة كلمة قبل النطق بالحكم على المتهمين في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة.

حيث قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم من ثلاث او ينفوا من الارض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الأخرة عذاب عظيم.

هذا حكم الله فى المفسدين فى الارض قضى به من فوق سبع سنوات لعله هذه القلة الفاسدة التى روعت الامنين وسعت لبث الرعب فى نفوس ابناء هذا الوطن ارضاءا لحقد دفين سكن صدورهم فانطلق جميعهم ولم يراعوا فى نفوس الامنين الا ولا ذمه فاطلقوا النيران واشعلوا الالعاب النارية وكان هدفهم زائرين للبلاد لهم فى اعناقها عهد الامان مبتغين اساءة صورة هذا البلد وضرب السياحة والاضرار باقتصاد الوطن لخدمة جماعة الاخوان الارهابية التى تسعى نحو نشر الكراهية والبغضاء نحو كل من لا ينتمى اليها او يوازرها فكانت تلك الفعلة الدئنيءة التى يبرا منها الدين والخلق القويم.

فقد حرصت المحكمة على مراعاة تقرير العقاب تناسبا مع سن بعض المتهمين ودور كل منهما فى الواقعة سعيا لانزال العقاب على كل متهم بنسبه جرمه وحيث انه بالنسبة للمتهم كريم على حميدة انه ورد اسمه بامر الاحالة وبالرول الخاص بالمحكمة خلوا من صفته كحدث الا ان المحكمة وقد اقصت الاوراق حقها وقدتبين لها انه كان حدثا وقت ارتكاب الواقعة فان المحكمة قد ندبت الخبير الاجتماعى لاعداد تقىرير عن حالت كحدث مراعاه توقيع العقاب عليه كحدث فمن ثمه فان هذا حدها قد تكون قد راعت صحيح القانون ازاء حالتهم.

حيث أن المحكمة قد اطمان وجدانها وسكنت عقيدتها الى توقيع العقاب على المتهم للاسباب التى اوردتها.

حيث قضت بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقًا وألزمتهم المصاريف الجنائية، وقضت بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 12 حدث بالسجن لمدة 10 سنوات.

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وجاء اسماء المحكوم عليهم بالإعدام شنقًا هم كل من: عبد العال عبد الفتاح وأحمد محمد حسن مرسي وحسن إبراهيم حلمي ويوسف عبد العال عبد الفتاح وأحمد موسى دسوقي ديب وعبد الرحمن عاطف

اما المحكوم عليهم بالسجن المؤبد هم كل من: كريم منتصر منجد وأحمد خالد أحمد ومصطفى محمود ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوي ابراهيم ومحمود مصطفى طلب ابو هشيمة وأحمد صالح عبد الفتاح ومحمود عبد القادر علي سعد.

والحدث المحكوم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات هم كل من: أسامة سيف سليمان ومصطفى خالد محمد وأحمد محمد قاسم وعبد العزيز أمين ممدوح ومحمد مصطفى محمد وكريم حميدة علي وآسر محمد زهر الدين عبد الوارث ويوسف محمد صبحي وعلي عاطف علي الساعي ويوسف محمد عبده عبد النبي وبسام أسامة محمد بطل وعبد الرحمن سمير رشدي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي واحمد عبد الحكم وسكرتارية احمد صبحي عباس.

وكانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

كما أسندت النيابة للمتهمين تكوين تنظيم إرهابي وتولى قيادة جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية للإخوان بالجيزة، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة والسياحية، متخذين من الإرهاب وسيلة.