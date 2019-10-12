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أخبار مصر | رئيس جامعة الأزهر يفتتح المؤتمر الـ12 لقسم طب الأطفال بدمياط

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افتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني عشر لقسم طب الأطفال بكلية طب الأزهر بدمياط، والذي يعقد تحت عنوان "الحديث في صحة الرضيع والطفل"، بحضور الدكتور محمود ميدان، عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط، والدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنات الأزهر بدمياط. 

يعقد المؤتمر برئاسة الدكتور محمد المزاحي، أستاذ طب الأطفال بكلية طب دمياط، والدكتور حسين متولي، رئيس قسم طب الأطفال ومنسق عام للمؤتمر، والدكتور محمد عبد العال، وكيل كلية طب بنات الأزهر بدمياط وسكرتير عام المؤتمر، والدكتور عصام طمان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث،والدكتور محمد زنون استاذ طب الأطفال،والدكتور رافت خطاب رئيس أقسام طب الأطفال وحديثى الولادة بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة. 


وثمن رئيس جامعة الأزهر -في كلمته بالافتتاح- جهود إدارة الكلية والقائمين على تنظيم المؤتمر، مشيرا إلى أن حصول كليات القطاع الطبي على شهادات الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء يعد دليلا قويا على تطور القطاع الطبي الذي يخدم المجتمع، مؤكدا أن أطباء الأزهر يقدمون خدمات جليلة للإنسانية داخليا وخارجيا.


وأكد أن هذه الفعاليات وغيرها تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة في ضوء توجيهات ودعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على تحسين المستوى التعليمي والأكاديمي داخل كليات القطاع الطبي وخدماتها الطبية المقدمة بكافة مستشفياتها الجامعية في مختلف التخصصات الطبية وتزويدها بأحدث الأجهزة المتخصصة.


ويحاضر في المؤتمر كوكبة من أساتذة طب الأطفال من مختلف جامعات مصر كما يسبق المؤتمر ورش عمل تخص طب الأطفال في المماراسات العملية.


جدير بالذكر أن المؤتمر شارك به أساتذة طب الأطفال بكليات الطب بجامعة الأزهر، والجامعات المصرية، إضافة إلى أطباء الأطفال بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة، ومستشفيات وزارة الصحة.

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