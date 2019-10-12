أخبار مصر | القوات البحرية المصرية والكورية تنفذان تدريبا عابرا بالبحر المتوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات البحرية المصرية والكورية تنفذان تدريبا عابرا بالبحر المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع كافة الدول الشقيقة والصديقة نفذت القوات البحرية المصرية بالإشتراك مع القوات البحرية الكورية الجنوبية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والكورية الجنوبية عقب إنتهاء زيارتها الناجحة لميناء الأسكندرية.

تضمن التدريب البحري تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية البارزة منها إمداد بالبحر وتشكيلات الإبحار والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على إتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتنفيذ سيناريو لمجابهة التهديدات غير النمطية بواسطة اللنشات السريعة المعادية، وتنفيذ تمرين حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها وكذا تنفيذ تدريب للمواصلات الإشارية.

يهدف التدريب إلى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الكوري الجنوبي والذي يتمتع بخبرات عميقة في هذه المجالات وكذا دعم الجهود الخاصة بالإستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والكورية الجنوبية.