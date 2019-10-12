أخبار مصر | القوات المسلحة تنظم معرضا لإبداعات المحاربين القدماء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تنظم معرضا لإبداعات المحاربين القدماء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب المعرض الفنى لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والذي يستمر حتى يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر، والذي يأتى تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 46 لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

يضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالإضافة إلي منتجات الجمعية من الأثاثات المنزلية والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية المعروضة للمواطنين من العسكريين والمدنيين.

وتحرص الجمعية علي تنظيم مثل هذه المعارض بشكل دوري لتقديم أعمال الأعضاء من ذوى الإحتياجات الخاصة وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والمشاركة فى تسويقها، وذلك ضمن الأنشطة التى تنفذها لإكتشاف وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المختلفة وتوفير الأدوات والخامات اللازمة لهم فضلًا عن أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية والرياضية والخدمية المقدمة لأعضاء الجمعية وفروعها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

حضر الإحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء الجمعية من قدامي المحاربين ومصابى العمليات الحربية.