أخبار مصر | أمهات مصر يستغيثون بالرئيس لإلغاء الامتحانات العادية على طلاب الدمج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمهات مصر يستغيثون بالرئيس لإلغاء الامتحانات العادية على طلاب الدمج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن الاتحاد تلقى شكوى من قبل أولياء أمور طلاب الدمج "بطئ التعلم" وذلك بسبب تغير نظام الإمتحان من موضوعي ليصبح شبه الامتحان العادي.

وأضافت "عبير"، في تصريحات صحفية، أن أولياء الأمور ذكروا في الشكوى: "نحن طلبة دمج فئه بطئ التعلم، تفاجأنا بقرار من الوزارة والتربية الخاصة بتغير نظام الامتحان من موضوعى ليكون مشابه الامتحانات العاديه، انا ابنى تالته ثانوى دامج من أولى إعدادى عمره ما كتب موضوع تعبير ولا براجراف ولا حل ترجمه ولا حل اسأله مقاليه، الولد مايعرفشى يعنى دلل أو بما تفسر".

وتابعت: "الولد مناهج تالته ثانوي صعبه وتقيله عليه، هو مطالب دلوقتى أنه يتعلم حاجات الطالب العادى بيتعلمها فى سنين، اجى اقوله فوق مناهج الثانويه تعالى اتعلمها، يافندم هل يعقل إن اساوى طالب درجه ذكاءه 70 او 80 بالطالب العادى اللى ممكن يوصل ل120؟، مش كفايه أنه حاسس إنه مختلف وإنه غير أصحابه، المشكله كمان اننا مش عارفين نذاكر على أى أساس ولا طبيعه الأسئلة اللى هتجيله".

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واستكملت الشكوي: "الطالب العادى بيبقى شايف امتحانات السنين اللى فاتت وعارف يذاكر على أى أساس لكن للأسف احنا لا معانا نماذج ولا حتى مواصفات امتحان، أرجوكم راجعوا هذه القرارات أو على الأقل تطبق على أطفال ابتدائى يبقى عندهم فرصه يدربوا على النظام ده خطوه خطوه، لكن ولادنا اللى بقالهم سنين مابيحلوش أسأله مقاليه، ازاى فى يوم وليله يتعلموه، ارجو الرفق بأولادنا خصوصا تالته ثانوى، كفايه عليهم اللى هما فيه".

وأضافت: "ازاى ابنى يقدر يكتب موضوع تعبير لا يقل عن 14 سطر ويحل امتحان به بم تفسر وما النتائج المترتبه على، وهو لم يدرب على مثل هذه الأسئلة طول حياته الدراسية، ولادنا قدراتهم معروفه بتقارير من دكاتره التأمين الصحى ومدرسين المدراس، ونحن على استعداد لعرض أولادنا على لجنه طبيه أو تربوبيه لبيان أوضاعهم الصحية وقدراتهم".

واستغاث أولياء الأمور بوزير التعليم ورئيس الجمهورية، من أجل إيجاد حل وحماية أبنائهم من هذا القرار لاستكمال مشوارهم التعليمي.