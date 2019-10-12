شكرا لقرائتكم خبر عن قاضي «فندق الأهرامات»: «المتهمون قلة فاسدة سعت لبث الرعب في نفوس أبناء الوطن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقا، كما قضت بمعاقبة 8 آخرين بالسجن المؤبد، وعاقبت 12 آخرين «حدث» بالسجن 10 سنوات، وألزمت المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد بالمصروفات الجنائية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وأحمد عبدالحكم، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

افتتح المستشار محمد ناجى شحاتة جلسة النطق بالحكم بتلاوة آية قرآنية «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم من ثلاث أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم»، صدق الله العظيم.

وقال «شحاتة»: «هذا حكم الله في المفسدين في الأرض قضى به من فوق سبع سموات لعل هذه القلة الفاسدة التي روعت الآمنين وسعت لبث الرعب في نفوس أبناء هذا الوطن إرضاءً لحقد دفين سكن صدورهم فانطلق جميعهم ولم يراعوا في نفوس الآمنين إلا ولا ذمة فأطلقوا النيران وأشعلوا الألعاب النارية، وكان هدفهم زائرين للبلاد لهم في أعناقها عهد الأمان مبتغين إساءة صورة هذا البلد، وضرب السياحة، والإضرار باقتصاد الوطن لخدمة جماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى نحو نشر الكراهية والبغضاء نحو كل من لا ينتمى إليها أو يؤازرها، فكانت تلك الفعلة الدنيئة التي يبرأ منها الدين والخلق القويم».

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وأضاف القاضي: «فقد حرصت المحكمة على مراعاة تقرير العقاب تناسبًا مع سن بعض المتهمين، ودور كل منهما في الواقعة سعيا لإنزال العقاب على كل متهم بنسبة جرمه، وحيث إنه بالنسبة للمتهم كريم على حميدة أنه ورد اسمه بأمر الإحالة وبالرول الخاص بالمحكمة خلو من صفته كحدث، إلا أن المحكمة وقد أقصت الأوراق حقها وقد تبين لها أنه كان حدثًا وقت ارتكاب الواقعة، فإن المحكمة قد ندبت الخبير الاجتماعي لإعداد تقرير عن حالته كحدث مع مراعاة توقيع العقاب عليه كحدث، فمن ثم فإن هذا حدها قد تكون قد راعت صحيح القانون إزاء حالتهم، حيث إن المحكمة قد اطمأن وجدانها وسكنت عقيدتها إلى توقيع العقاب على المتهم للأسباب التي أوردتها».

كانت المحكمة قد اعتلت المنصة في الحادية عشرة وربع، وقال القاضي إنه بعد الاطلاع على رأي المفتي ومواد القانون، وسماع مرافعة النيابة والدفاع، حكمت المحكمة حضوريًا بإجماع الآراء بمعاقبة كل من محمد عبدالعال، وأحمد محمد حسن، وحسن إبراهيم، ويوسف عبدالعال، وموسى دسوقي، وعبدالرحمن عاطف، بالإعدام شنقا، كما قضت بمعاقبة كل من كريم منتصر، وأحمد خالد، ومصطفى محمود، ومحمد خلف، وأحمد بدوي، ومحمود مصطفى، وأحمد صالح، ومحمود عبدالقادر، بالسجن المؤبد، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

كما قضت بمعاقبة 12 حدثًا، وهم أسامة سيف، ومصطفى خالد، وأحمد محمد قاسم، وعبدالعزيز أمين، ومحمد مصطفى، وكريم حميدة، وآسر محمد عبدالوارث، ويوسف صبحي، وعلى عاطف، ويوسف محمد، وبسام أسامة، وعبدالرحمن سمير، بالسجن لمدة 10 سنوات.

كانت المحكمة بالجلسة السابقة أصدرت قرارا بإحالة أوراق 6 متهمين إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي في إعدامهم.

وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، وقالت في أمر الإحالة إنهم في الفترة من منتصف 2015 حتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.