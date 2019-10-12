شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الإسكان والكهرباء يتابعان تنفيذ شبكات الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة تنفيذ شبكات الكهرباء بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة ٤٠ ألف فدان.

وتابع الوزيران أعمال مد شبكات الجهد الفائق داخل النفق الذي يربط بين محطات نقل الكهرباء الـ٣ بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم التشديد على الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ.

وأوضح وزير الإسكان أنه ولأول مرة في مصر، يتم تنفيذ أنفاق للبنية الأساسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما هو الحال في المدن العالمية، تجنباً لتكسير الشوارع في حالة صيانة المرافق أو الإضافة إليها.