شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» و5 وزراء عرب يعقدون جلسة تشاور للتباحُث حول ‎العدوان التركي على ‎سوريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد سامح شكري، وزير الخارجية، ‏لقاء تشاوريا بقصر التحرير يجمع وزراء ‎خارجية العراق و‎السعودية و‎الإمارات و‎البحرين والأردن، في إطار التباحُث حول ‎العدوان التركي على ‎سوريا. جاء ذلك قُبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة العدوان التركي على سوريا.

يذكر أن سامح شكري، وزير الخارجية، التقى صباح السبت وفدًا عن جبهة سوريا الديمقراطية.