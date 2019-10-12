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محافظ القليوبية الأسبق يطالب بنقل أزمة سد النهضة إلى محكمة العدل الدولية

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محمد محمود خليل 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، رئيس لجنة الشراكة الأورومتوسطية، بأن تتجه الدولة فورا إلى محكمة العدل الدولية في قضية الحفاظ على حصتها من مياه النيل.

وقال «حسين»، السبت، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن له رأي محدد وواضح جدا في هذه القضية، ذكره في ندوة المجلس المصري الأوروبي مؤخرًا، أنه يتعين على مصر الاتجاه فورا ودون تأخير، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية، عن طريق محكمة العدل الدولية، لإجبار أثيوبيا بالمحافظة على حقوق مصر في مياه النيل، لوضوح هذه الحقوق، وقوة أسانيدها، وذلك بعد أن أعلن الرئيس أمام الأمم المتحدة فشل المفاوضات مع أثيوبيا، وطالب بتدخل المجتمع الدولي.

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