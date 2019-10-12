شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية تشارك بوفد رفيع وفريق ترانيم بملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك، الجمعة، وفد الطائفة الإنجيلية، بملتقى سانت كاترين للتسامح الأديان «هنا نصلي معا» بجنوب سيناء، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإشراف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالتعاون مع وزارات الأوقاف، والثقافة، والسياحة، والاستثمار والتعاون الدولي، والبيئة، والشباب والرياضة، والآثار، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللجنة الدينية بمجلس النواب.

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وضم الوفد، الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس نادي لبيب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فكري الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس باسم بشرى أمين عام المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس ثروت قادس رئيس الأكاديمية للحوار، والقس إيهاب سمير راعي كنيسة شرم الشيخ الإنجيلية، والشيخ عصام واصف رئيس مجلس الشيوخ.

كما قدم فريق ترانيم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بقيادة الأستاذة أماني لطيف، باقة من أروع الترانيم العربية كان أبرزها «بارك بلادي» التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من جميع الحضور.

يذكر أن مدينة سانت كاترين شهدت منذ أمس انطلاق فعاليات ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان تحت شعار «هنا نصلى معا للسلام العالمى» بمشاركة عدد من الوزراء والسفراء، وقد أقيمت الاحتفالية بوادى الراحة للعام الخامس على التوالى حيث تضمنت كلمة الافتتاح للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ثم كلمة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ثم كلمة للدكتور أسامة العبدرئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب.