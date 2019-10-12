شكرا لقرائتكم خبر عن الإعدام لـ6 متهمين والمؤبد لـ8 آخرين في «الهجوم على فندق الأهرامات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقا، كما قضت بمعاقبة 8 آخرين بالسجن المؤبد، وعاقبت 12 آخرين «حدث» بالسجن 10 سنوات، وألزمت المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد بالمصروفات الجنائية، في القضية المعروفة إعلاميا «الهجوم على فندق الأهرامات».

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صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وأحمد عبدالحكم، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.اعتلت المحكمة المنصة في الحادية عشر وربع، وقال القاضي إنه بعد الإطلاع على رأي المفتي ومواد القانون وسماع مرافعة النيابة والدفاع، حكمت المحكمة حضوريًا بإجماع الآراء بمعاقبة كلا من محمد عبدالعال، وأحمد محمد حسن، وحسن إبراهيم، ويوسف عبدالعال، وموسى دسوقي، وعبدالرحمن عاطف، بالإعدام شنقًا، كما قضت بمعاقبة كلا من كريم منتصر، وأحمد خالد، ومصطفى محمود، ومحمد خلف، وأحمد بدوي، ومحمود مصطفى، وأحمد صالح، ومحمود عبدالقادر، بالسجن المؤبد وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

كما قضت بمعاقبة 12 حدثًا، وهم أسامة سيف، ومصطفى خالد، وأحمد محمد قاسم، وعبدالعزيز أمين، ومحمد مصطفى، وكريم حميدة، وآسر محمد عبدالوارث، ويوسف صبحي، وعلي عاطف، ويوسف محمد، وبسام أسامة، وعبدالرحمن سمير، بالسجن لمدة 10 سنوات.

وكانت المحكمة بالجلسة السابقة أصدرت قرار بإحالة أوراق 6 متهمين إلى فضيلة المفتى، لأخذ الرأي في إعدامهم. كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات وقالت في أمر الإحالة بأنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم باسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.