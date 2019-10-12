شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منيسى نقيبًا لـ«أطباء البحيرة» للمرة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بالبحيرة، برئاسة الدكتور أحمد آدم، فوز الدكتور محمد منيسى، نقيب أطباء البحيرة، برئاسة النقابة الفرعية بالبحيرة للمرة الثانية، كما أعلنت عن فوز الدكتور أحمد قطرى والدكتور السعدنى عاشور بمقعدى فوق السن، والدكتور أنور يسرى نصيف والدكتور عاصم الغنام بمقعدى تحت السن.

وجرت الانتخابات، الجمعة، وسط إقبال ضعيف في الصباح، ومتوسط عقب صلاة الجمعة، وتزايد الإقبال في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب التصويت، واستمرت عملية فرز الأصوات حتى الثالثة فجر السبت.