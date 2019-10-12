شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل نظيره البحريني‫ ويبحثان سُبل الحفاظ على سيادة سوريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، السبت، نظيره البحريني،‫ الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وذلك ‫في إطار العلاقات الوثيقة بين ⁧الشقيقتين مصر⁩ والبحرين، وحرص الجانبان على التشاور والتنسيق تجاه كافة القضايا محل الاهتمام المشترك، وذلك قُبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة العدوان التركي على سوريا.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزيري الخارجية حرصا على مناقشة التطورات الخاصة بالعدوان التركي على سوريا، وتبعات ذلك على وحدة سوريا ومسار العملية السياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، فضلًا عن بحث سُبل الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.

وزير الخارجية سامح شكري يستقبل نظيره البحريني‫ الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة