شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني لتبادُل الرؤى حول القضايا الإقليمية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، السبت، نظيره الأردني أيمن الصفدي، وذلك ‫في إطار التعاون والتشاور المستمر بين الشقيقتين مصر والأردن، وفي سياق تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية، وذلك قُبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة العدوان التركي على سوريا.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين حرصا على مناقشة التطورات الخاصة بالعدوان التركي على سوريا، وتبعات تلك الخطوة الخطيرة على وحدة سوريا ومسار العملية السياسية هناك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، كما تم التباحُث حول سُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.

وزير الخارجية سامح شكري يستقبل نظيره الأردني أيمن الصفدي