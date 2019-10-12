شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشربيني يحتفظ بمقعده نقيبًا لـ«أطباء دمياط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بدمياط عن فوز الدكتور محمد الشربيني، ليحتفظ بمقعده لدورة جديدة. وفاز في مقعدي «فوق السن» الدكتور أشرف العزب والدكتور هلال محمد هلال، كما فاز بمقعدي تحت السن الدكتور محمد الفيومي والدكتور محمود مشعل.

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