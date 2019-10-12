شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يبحث مع نظيره الأردنى تطورات العدوان التركى على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، نظيره الأردني "أيمن الصفدي"، وذلك ‫في إطار التعاون والتشاور المُستمر بين الشقيقتين مصر والأردن، وفى سياق تبادُل الرؤى حول القضايا الإقليمية، قُبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى لمناقشة العدوان التركى على سوريا. وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين حرصا على مناقشة التطورات الخاصة بالعدوان التركي على سوريا، وتبعات تلك الخطوة الخطيرة على وحدة سوريا ومسار العملية السياسية هناك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، كما تم التباحُث حول سُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.

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